Ermacora: "Es trágico que el Gobierno no contemple los derechos de los trabajadores"

Villa Carlos Paz. El Director del INCASUR (Instituto Internacional de Formación, Estudios y Capacitación Social y Sindical del Sur), Ramón Ermacora, encabezó un seminario de formación política y sindical en Villa Carlos Paz, en el que expresó duras críticas hacia el Gobierno Nacional y advirtió sobre el impacto de sus medidas en la sociedad.

Durante su exposición, Ermacora calificó como “trágico” que la actual gestión no contemple los derechos de los movimientos obreros y señaló que el país atraviesa un contexto excepcional.

"Por estos días estamos dictando un seminario que en otro momento hubiera sido normal , pero en las circunstancias por las que atraviesa el país es un seminario especial, donde tratamos de brindarle a los jóvenes herramientas ante los vertiginosos cambios que propone el Ejecutivo Nacional y que visiblemente degrada al movimiento obrero y a la sociedad en su conjunto", señaló Ermacora.

El director de INCASUR dijo que la formación de líderes que propone es para lograr que se tenga a mano las herramientas necesarias para afrontar las duras circunstancias que el Gobierno Nacional propone: "Las medidas que se toman a diario desde el gobierno central son trágicas contra los trabajadores en particular y la sociedad en general. Desde nuestro modesto aporte desde la educación y la formación, tratamos de que quienes asuman un liderazgo dirigencial, lo hagan con la mayor responsabilidad posible, con el mayor compromiso con su pueblo y un destacado compromiso con su patria, para que no nos suceda lo que pasa ahora con el manejo indiscriminado, malversado de este personaje siniestro que tenemos de presidente de la república" .

Por otro lado, Ermacora dijo que hay una cuestión bastante clara con el proceso que propone Javier Milei: "Hoy tenemos un gobierno que propone un golpe brutal a la democracia; no es casualidad que los que mataron a una generación tal como lo hicieron en el último golpe cívico-militar sean los que nos conduzcan y justamente porque esa generación desaparecida era el recambio generacional natural. Hubo un plan siniestro porque al propio poder transnacional del imperio del norte no le convenía una realidad como la que podía florecer en la Argentina.

Por otro lado, la propia dirigencia política, sindical, empresarial, se fue deteriorando, se fue farandulizando, para ello hay que recordar la década de los '90 donde nacieron nuevos políticos. Esa dirigencia no previno ese deterioro que no es propio de Argentina sino un fenómeno mundial; sólo nos resta ver a los principales líderes de este mundo como son Trump, Netanyhau, Macron. Todos estos son personajes descartables, porque son inhumanos, crueles, no les importa el ser humano, priorizan la cuestión financiera", subrayó en tono crítico.

Más adelante, el director de la institución intermedia dijo que a las grandes potencias no les cierra el número de la cantidad de seres humanos que habitan el universo y es por ello que se hay que regular la población de alguna manera: "Y eso se logra con menos natalidad, matando a los jubilados y si no yendo a la guerra; y todo eso tan sólo para que los privilegiados tengan un mejor estar".

A pesar del diagnóstico crítico, el titular de INCASUR se mostró esperanzado en el rol de las nuevas generaciones. “Va a pasar un tiempo, pero una juventud con mayor sensibilidad y visión va a asumir el protagonismo. Apostamos a construir esa alternativa”, concluyó.

Formación y compromiso social

El INCASUR es una institución argentina orientada a la formación de dirigentes sindicales, sociales y políticos, con eje en la cultura del trabajo, la justicia social y el desarrollo sostenible. Fundada en 1971 en el marco de la Fundación Promoción Humana, impulsa programas de capacitación, investigación y fortalecimiento de organizaciones de trabajadores en toda la región.

Actualmente, desarrolla seminarios, publicaciones y proyectos vinculados a la integración regional, el medio ambiente, las migraciones y el diálogo social, consolidándose como un espacio de referencia en la formación del movimiento obrero del Cono Sur.

