Estudiantes de Geología recorrieron los túneles de Taninga

Estudiantes de tercer año de la carrera de Ciencias Geológicas de la Universidad Nacional de Córdoba recorrieron los trabajos que se ejecutan en los túneles 4 y 5 de Taninga, en el departamento Pocho, en el marco del avance de una de las obras viales más importantes de la región de Traslasierra.

La actividad contó con la participación de 42 alumnos y tres docentes, quienes visitaron los frentes de obra y recibieron explicaciones técnicas por parte del equipo de ingeniería y del docente de Geología Estructural, Claudio Carignano.

Durante el recorrido, se abordaron los aspectos geológicos del sector y los problemas de inestabilidad que afectan a las laderas, una situación agravada en los últimos años por incendios forestales que deterioraron la calidad de la roca y aumentaron los desprendimientos.

Los estudiantes pudieron observar cómo cada zona intervenida se define como una estación geomecánica, a partir del tipo de roca, lo que permite determinar la solución técnica más adecuada en cada caso.

Entre las principales intervenciones se destacan distintos sistemas de enmallado con anclajes, diseñados para contener material suelto y estabilizar la montaña, así como barreras dinámicas en sectores de mayor altura, donde no es posible cubrir toda la superficie.

Además, se explicó que antes de aplicar estas soluciones se realizan tareas de saneamiento, retirando rocas sueltas para asegurar la firmeza del terreno.

Según destacó Carignano, se trata de una intervención de gran magnitud en el país, con antecedentes comparables solo en tramos del Camino de las Altas Cumbres y el Camino del Cuadrado.

La visita se enmarca en el Taller Integral de Campo III, donde los alumnos aplican en terreno los conocimientos adquiridos durante la cursada. Como cierre del recorrido, deberán elaborar un informe técnico integrador.

La experiencia forma parte de un viaje de campo de cinco días por Traslasierra y busca fortalecer la formación práctica de los futuros profesionales, vinculando la geología con la resolución de problemas de ingeniería en obras de gran escala.