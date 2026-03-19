Un hincha la canta
“La cuarta estrella” ¿Se viene un nuevo hit de cancha para la Selección?El tema, pensado para la próxima Copa del Mundo y entonado sobre la melodía de “Paisaje”, busca abrirse camino entre los fanáticos con una letra cargada de épica, Malvinas, Diego y la ilusión de volver a gritar campeón.
A medida que crece la expectativa por el próximo Mundial, un hincha de la Selección Argentina empezó a mover entre los fanáticos una nueva canción de tribuna con un objetivo claro: que se convierta en uno de los himnos del aliento albiceleste.
El tema se llama “La cuarta estrella” y está pensado para ser cantado con la entonación de la canción “Paisaje”. La letra mezcla el orgullo por la tercera copa conseguida en Qatar, la figura de Lionel Messi, la huella de Diego Maradona, la causa Malvinas y el deseo de volver a ver a la Selección en lo más alto.
Entre sus versos, la canción remarca el sentimiento de pertenencia y la ilusión de repetir la consagración. También suma una referencia a la revancha deportiva por aquella final que, según plantea la letra, “no dejaron levantar” al recordado equipo de Maradona.
El estribillo apunta de lleno al sueño que ya empieza a tomar forma entre los hinchas: “quiero ver la cuarta estrella brillar en la camiseta”. Desde esa frase, el autor busca conectar con una emoción que hoy atraviesa a buena parte del pueblo futbolero argentino: la esperanza de un nuevo título mundial.
La propuesta comenzó a circular como una iniciativa de aliento popular y ahora intenta ganar espacio entre los simpatizantes, en una tradición bien argentina donde cada torneo importante trae nuevas canciones, adaptaciones y cánticos que nacen en la calle, en la tribuna o en las redes y terminan marcando una época.