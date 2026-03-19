La emoción del abuelo y los vecinos al ver la primera foto de Esmeralda

La aparición de la primera imagen de Esmeralda, luego de horas de intensa búsqueda en Cosquín, desató una fuerte reacción emocional entre familiares y vecinos que seguían el caso minuto a minuto este mediodía.

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El momento quedó registrado en un video donde se puede ver la reacción del abuelo de la niña al recibir la noticia y ver la foto. La escena se replica entre vecinos, que habían acompañado con preocupación el operativo desplegado en la ciudad.

El caso había generado un fuerte impacto en la comunidad, especialmente en barrio José Obrero, donde se había denunciado la desaparición de la menor.

A medida que se conocieron las primeras imágenes tras el hallazgo, el clima cambió por completo. La tensión acumulada durante la búsqueda dio paso a expresiones de alivio, emoción y celebración entre quienes habían seguido de cerca cada novedad.

La difusión de la foto marcó un punto de quiebre en la jornada, confirmando el desenlace del operativo que movilizó a bomberos, policías y equipos especiales en distintos sectores de la ciudad.