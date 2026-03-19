Llaryora celebró el hallazgo de Esmeralda y pidió que se investigue a fondo

El gobernador Martín Llaryora hizo un posteo en sus redes sociales para celebrar el hallazgo de Esmeralda, la niña de dos años que había desaparecido en la ciudad de Cosquín y que fue encontrada sana y salva. El mandatario cordobés elogió el operativo llevado adelante por el personal de la Departamental Punilla junto con los bomberos, personal del DUAR y la Patrulla Rural, perros rastreadores, la Guardia Local y la Dirección Provincial de Aeronáutica.

«Quiero felicitar y reconocer el compromiso de nuestra fuerza policial y de todos los equipos que participaron en la búsqueda y el hallazgo con vida de Esmeralda, la niña de 2 años que permaneció desaparecida desde ayer en barrio San José Obrero, en la ciudad de Cosquín. Se desplegó un intenso operativo en el que se pusieron a disposición todos los recursos necesarios para encontrarla»; posteó el gobernador.

«Más de 250 efectivos de la Policía de Córdoba, DUAR, ETAC, la Dirección Bomberos, Cuarteles de Bomberos Voluntarios, Patrulla Rural, el Plan Provincial de Manejo del Fuego, Dirección Provincial de Aeronáutica, Guardia Local y distintos cuerpos especiales trabajaron de manera articulada con el Ministerio de Seguridad»; destacó.

«Además se sumaron perros de búsqueda y rescate, junto con drones equipados con visión nocturna y detección térmica. Un resultado positivo que fue posible también gracias al trabajo coordinado con fuerzas de seguridad nacionales. Ahora es fundamental esclarecer lo ocurrido. Es imprescindible que la Justicia investigue con profundidad y determine a fondo las circunstancias de la desaparición. La angustia atravesada por la familia y la experiencia vivida por la pequeña Esmeralda merecen la mayor de las certezas respecto de lo que pasó»; completó.