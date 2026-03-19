Renuevan el Parque de las Tejas con juegos, luces y áreas deportivas

El Gobierno de Córdoba avanza con un plan integral para la puesta en valor del Parque de las Tejas, en barrio Nueva Córdoba, con el objetivo de mejorar su infraestructura y reforzar las condiciones de uso y seguridad.

El proyecto contempla la incorporación de nuevos juegos para niños, renovación de senderos, mejoras en la iluminación con tecnología LED y la creación de espacios destinados a la actividad física para distintas edades.

Uno de los sectores centrales de la intervención es el Patio de las Infancias, donde se reemplazarán completamente las estructuras actuales por equipamiento nuevo. También se trabajará en el Patio de Ejercicios, que contará con casi mil metros cuadrados de superficie renovada, incluyendo pisos antigolpes de caucho reciclado.

Además, se instalarán equipos de calistenia diseñados para jóvenes y adultos mayores, con cartelería específica para su uso, promoviendo la actividad física al aire libre.

El plan incluye también la recuperación de la fuente de chorros, la restauración de esculturas, la incorporación de mobiliario urbano y la construcción de un espacio cerrado para mascotas.

En paralelo, se realizarán mejoras en los servicios, como la recuperación de baños públicos, la conectividad wifi y la iluminación general del parque.

En materia ambiental, se prevé la plantación de más de 100 árboles y la instalación de un sistema de riego automatizado, junto con la reorganización de senderos para optimizar la circulación peatonal.

El Parque de las Tejas, inaugurado en 2011 en el predio de la ex Casa de Gobierno, es uno de los principales espacios verdes de la ciudad y punto de encuentro de estudiantes y vecinos.