Sancionarán a cuatro concejales de Carlos Paz por «pegar el faltazo»

En un hecho inédito en la historia de la ciudad de Villa Carlos Paz, el Concejo de Representantes sancionó a los concejales Daniel Ribetti, Pía Felpeto, Fernando Revello y Carlos Quaranta con una quita del 50% de su sueldo por ausentarse injustificadamente de la sesión del cuerpo legislativo.

Tras haber participado del homenaje por 24 de marzo, los ediles decidieron levantarse de sus bancas cuando se iba a tratar la readecuación salarial para los trabajadores municipales y la suspensión del aumento de la planta política.

En el marco del reglamento interno, se aplicó el artículo 12 y se les efectuará una reducción correspondiente a la mitad de los haberes de los ediles mencionados en concepto de multa, por el incumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades como funcionarios públicos.

La sanción no representa un hecho menor, ya que desde que asumieron sus funciones, los ediles opositores parecen haber naturalizado que faltar a las comisiones de trabajo y los plenos de gobierno son una forma de «hacer política». Además, esgrimieron como argumento que, técnicamente, el Departamento Ejecutivo no podía convocar a una Sesión Especial, una interpretación inexacta de la Carta Orgánica y del reglamento del Concejo. Más aún, cuando se conoció que estos mismos legisladores asistieron a una sesión especial celebrada el pasado 26 de febrero y convocada de igual forma.