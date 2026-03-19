Valle Hermoso convoca a su Feria del Libro 2026

La Municipalidad de Valle Hermoso abrió la convocatoria para participar de la tercera edición de la Feria del Libro, que se realizará los días 7, 8 y 9 de mayo de 2026 en esa localidad del Valle de Punilla.

La invitación está dirigida a sellos editoriales y distribuidores interesados en formar parte de un espacio que busca promover la lectura y generar un punto de encuentro cultural en la región.

Bajo el lema “Valle lee, siente y sueña”, la propuesta apunta a reunir a distintos actores del sector editorial en un evento que crece año a año dentro del calendario cultural local.

La inscripción ya se encuentra habilitada y permanecerá abierta hasta el 13 de abril.

Un espacio de encuentro Cultural y fomento a la lectura en el corazón de Punilla.

Inscripción en este enlace https://forms.gle/xLJp3DgrxJqxDDEVA