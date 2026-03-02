Anuncian cambio de clima que afectará a las sierras de Córdoba

Tras un fin de semana de calor y sol pleno, se anticipa un nuevo cambio de clima que afectará a Villa Carlos Paz, el Valle de Punilla y las sierras de Córdoba. El Servicio Meteorológico Nacional lanzó un alerta por tormentas fuertes y adelantó que para este lunes 2 de marzo, se anuncia una jornada con una máxima de 34 grados.

Para esta noche, se espera el ingreso de viento sur que provocará tormentas y lluvias en la región.

Se mantiene un vigente un Alerta Naranja para la zona sur de la Provincia de Córdoba y hay probabilidad de granizo.

Por su parte, para el centro, oeste y este, hay Alerta Amarilla por lluvias abundantes en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, ráfagas y caída ocasional de granizo. De acuerdo al pronóstico, las precipitaciones continuarían durante la madrugada y la mañana del martes 3 de marzo, ya con el viento rotando del norte al sur y una máxima prevista de 25 grados.

La inestabilidad se mantendrá durante gran parte de la semana.