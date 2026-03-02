Avanza la obra en el IPEM 335 “Luis Alberto Spinetta” de Valle Hermoso

En Valle Hermoso, autoridades realizaron una recorrida por las nuevas aulas construidas en el IPEM 335 “Luis Alberto Spinetta”, una obra que fortalece la infraestructura educativa local.

Durante la visita se pudieron observar las dos flamantes aulas que serán inauguradas en los próximos días y que quedarán a disposición de toda la comunidad educativa. Estos nuevos espacios permitirán mejorar las condiciones de enseñanza y acompañar el crecimiento de la matrícula escolar.

Las mejoras forman parte de un plan de fortalecimiento de la infraestructura en Educación y se concretan gracias a las gestiones llevadas adelante por el Municipio ante el Gobierno de la Provincia, con el objetivo de seguir invirtiendo en espacios adecuados y de calidad para estudiantes y docentes.

De esta manera, Valle Hermoso continúa apostando a la educación como eje central del desarrollo y el futuro de la comunidad.