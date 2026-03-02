Carlos Paz espera tormentas con viento y caída abundante de agua

Carlos Paz y la región se encuentran bajo alerta amarillo por tormentas para la tarde y noche de este lunes, según el informe oficial del Servicio Meteorológico Nacional.

El organismo anticipó tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas de intensa actividad eléctrica, posible caída de granizo, ráfagas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora y abundante precipitación en cortos períodos.

Durante la jornada, el tiempo se presentará ventoso, con ráfagas que ya podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h desde el noreste. La temperatura máxima prevista es de 30 grados, mientras que hacia la noche descendería a 24 grados con el avance de las tormentas.

Desde la Policía de Córdoba recomendaron circular con precaución, evitar zonas anegadas y resguardar objetos que puedan ser desplazados por el viento.