Carlos Paz sostiene el transporte urbano, nuevas frecuencias y unidades

Desde este lunes 2 de marzo, se renovará el servicio de transporte urbano en la ciudad de Villa Carlos Paz y se priorizarán las frecuencias para acceder a la salud, instituciones educativas y horarios laborales. Además se readecuarán otras líneas con recorridos que no tengan este nivel de prioridad.

Con una fuerte inversión, el municipio continua sosteniendo el transporte público de pasajeros y suma vehículos 0km.

Los corredores principales se fortalecerán con la premisa de incrementar la cantidad de pasajeros, reducir la congestión vehicular, los accidentes de tránsito y contribuir con el cuidado del ambiente.

Además, los usuarios podrán observar el recorrido del transporte urbano en tiempo real a través de la aplicación Comunidad Conectada VCP. En tanto, en los próximos días se dará a conocer una nueva plataforma digital donde los vecinos podrán consultar el tiempo de espera en cada parada de colectivo.

También, se actualizarán las formas de pago a través de billeteras virtuales.