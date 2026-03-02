Córdoba: Se habilitó el carril de Boulevard San Juan que estaba cortado

La Municipalidad de Córdoba liberó el carril norte del Boulevard San Juan, entre Marcelo T. de Alvear y Mariano Moreno. La circulación empezó a normalizarse en la zona, aunque el transporte público mantendrá el esquema de desvíos.

Los trabajos apuntaron a extender la vida útil de la calzada y mejorar la transitabilidad en uno de los ejes más transitados del centro.

En simultáneo, se llevarán adelante tareas complementarias como demarcación de cordones, puesta en marcha del alumbrado en cantero central, parquización, tomado de juntas de la calzada, colocación de paradas de transporte público, entre otros.

Líneas 10, 11, 13, 14 y 19: Bv. San Juan – Marcelo T. de Alvear – 27 de Abril – Corro – recorrido habitual.

Líneas 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 45, 76, 80, 81, 82, 84 y Aerobus: Bv. San Juan – Marcelo T. de Alvear – 27 de Abril – Mariano Moreno – recorrido habitual.

Interurbanos: Av. Colón – Av. Olmos – Bv. Guzmán – Terminal.