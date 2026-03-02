Cosquín abre las sesiones ordinarias 2026

La Municipalidad de Cosquín realizará este lunes 2 de marzo la apertura de las Sesiones Ordinarias 2026 del Concejo Deliberante.

El acto está previsto para las 19 en el Salón Cura Monguillot, ubicado en avenida San Martín 560, y marcará el inicio formal del período legislativo del año.

Desde el municipio informaron que la ceremonia podrá seguirse en vivo a través del canal oficial de YouTube, la página de Facebook Municipalidad de Cosquín Oficial y por Aquí Cosquín Radio en el 93.7 FM.