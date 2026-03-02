Cosquín convoca a nuevos músicos para su banda histórica

La Municipalidad de Cosquín anunció el inicio de las inscripciones para integrar la Banda Municipal de Música Blas Parera, uno de los espacios culturales más tradicionales de la ciudad.

La convocatoria estará abierta desde el 2 hasta el 6 de marzo y se realizará en la sede ubicada en avenida San Martín 1772.

Desde el municipio destacaron que se trata de un ámbito de formación musical que combina aprendizaje técnico, trabajo en grupo y participación en actividades oficiales y comunitarias. La banda forma parte de la identidad cultural coscoína y acompaña actos, celebraciones y eventos institucionales durante todo el año.

Quienes deseen sumarse podrán acercarse en las fechas indicadas para recibir información sobre requisitos e instrumentos disponibles.