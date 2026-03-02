¿Cuánto llovió en Villa Carlos Paz durante febrero?

Villa Carlos Paz. Durante febrero, en Villa Carlos Paz y localidades vecinas se registró una precipitación promedio de 81 milímetros, según el resumen mensual elaborado por el Proyecto MATTEO. En total, se recibieron 188 registros distribuidos en ocho jornadas con lluvias, con un promedio de 23,5 mediciones por cada día pluviométrico.

Los acumulados no mostraron diferencias significativas respecto de la media mensual habitual, ya que todos los valores se ubicaron dentro de un rango de ±11%.

Cómo se distribuyeron las lluvias

El detalle por distritos refleja variaciones dentro de la ciudad:

Distrito Centro VCP: 89,4 mm (59 registros).

Distrito Oeste VCP: 89,5 mm (16 registros).

Distrito Este VCP: 86,1 mm (32 registros).

Distrito Norte VCP: 74,6 mm (20 registros).

Distrito Sur VCP: 71,8 mm (35 registros).

San Antonio de Arredondo: 74,5 mm (26 registros).

Ciencia y educación ambiental

El Proyecto Matteo (Monitoreo Automático del Tiempo en la Tropósfera en Escuelas y Organismos) instala estaciones meteorológicas en instituciones educativas para monitorear el tiempo en tiempo real, integrando ciencia y aprendizaje con enfoque STEAM.

La iniciativa nació en 2018 en Villa Carlos Paz como homenaje a Mateo Ravagli Cáceres y es impulsada por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba, junto con el INA-CIRSA y la Administración Provincial de Recursos Hídricos.

El potencial de aprovechar el agua de lluvia

El informe también plantea un ejercicio práctico: si los 81 milímetros registrados se hubieran recolectado desde una superficie techada de 70 metros cuadrados, podrían haberse almacenado aproximadamente 5.669 litros de agua en un mes. Ese volumen permitiría disponer de más de 200 litros diarios para riego, reduciendo en más de un 20% el consumo de agua potable.

De este modo, el proyecto no solo aporta datos meteorológicos precisos, sino que también promueve el uso responsable de un recurso esencial como el agua.