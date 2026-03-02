El paro docente se hizo sentir con fuerza en la vuelta a clases

El primer día de clases se vio caracterizado por el paro nacional docente que tuvo un alto acatamiento en la Provincia de Córdoba. Desde la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) informaron que se sumaron más del 70% de los profesores y que hubo un rechazo masivo a la propuesta salarial del gobierno de Martín Llaryora.

En el Valle de Punilla el acatamiento ha sido dispar y afectó a todos los niveles en instituciones públicas y privadas.

La medida de fuerza coincidió con la convocatoria que hizo CTERA a nivel nacional, en rechazo al desfinanciamiento educativo nacional y con la intención que la Provincia haga un nuevo ofrecimiento que permita una recuperación del poder adquisitivo del salario y garantice la actualización en base al IPC.

En el mismo sentido, desde el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop), expresaron: «Queremos salarios que nos permitan vivir con dignidad».