En Carlos Paz estos son los nuevos horarios del transporte urbano

Desde esta mañana, el municipio de Villa Carlos Paz puso en marcha una reprogramación integral del Transporte Público de Pasajeros tras la incorporación de nuevas unidades 0 km, con el objetivo de fortalecer el servicio en los horarios de mayor demanda.

La medida comenzó a regir este lunes 2 de marzo e incluye una reorganización de frecuencias en los principales corredores de la ciudad, priorizando el acceso a establecimientos educativos, centros de salud y horarios de ingreso laboral. Según se informó, el rediseño apunta a optimizar la cobertura en franjas críticas y mejorar la conectividad en sectores estratégicos.

La inversión municipal permitió ampliar la flota con vehículos nuevos, lo que posibilitó ajustar los recorridos y reforzar los tramos con mayor flujo de pasajeros. En paralelo, se readecuaron aquellas frecuencias que no registraban el mismo nivel de demanda, a fin de lograr una distribución más eficiente de los recursos disponibles.

Desde el Ejecutivo local señalaron que la reorganización del esquema horario busca reducir la congestión vehicular, disminuir la accidentología y fomentar un sistema de movilidad más sustentable.

Seguimiento en tiempo real

Los usuarios pueden consultar el recorrido de las unidades en tiempo real a través de la aplicación Comunidad Conectada VCP. Además, en los próximos días se presentará una nueva plataforma digital que permitirá conocer el tiempo estimado de arribo en cada parada.

También se prevé la actualización de los métodos de pago, incorporando alternativas mediante billeteras virtuales para facilitar el acceso al servicio.