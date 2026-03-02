La alerta por tormentas gana intensidad en Carlos Paz

Villa Carlos Paz se encuentra bajo alerta amarillo por tormentas y el pronóstico anticipa un martes con condiciones inestables, especialmente durante las primeras horas del día.

Según el parte oficial actualizado esta tarde para la madrugada y la mañana del martes 3 de marzo se esperan tormentas fuertes, con una probabilidad de precipitaciones entre el 70 y el 100% en la madrugada y entre el 40 y el 70% por la mañana. Las ráfagas podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h, con viento predominante del sector sur.

Durante la tarde se prevén chaparrones aislados, con una probabilidad de lluvia del 10 al 40% y una temperatura que podría alcanzar los 26 grados. Por la noche, el cielo se presentaría mayormente nublado, con baja probabilidad de precipitaciones.

Para los próximos días se espera un descenso paulatino de la temperatura, con máximas que irán bajando desde los 30 grados del lunes hasta valores cercanos a los 19 grados hacia el viernes y sábado.