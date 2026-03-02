La ANMAT prohibió la venta de toda una serie de productos para el pelo
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió este lunes una serie de productos para el cabello. Así quedó plasmado en la Disposición 886/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma del titular de dicho organismo, Luis Eduardo Fontana.
Allí se dispuso la prohibición del "uso, comercialización, publicidad, publicación en plataformas de venta en línea y distribución en todo el territorio nacional de los productos marca 'CIENCIA COSMÉTICA' en todas sus presentaciones, lotes, vencimientos y contenidos neto de los productos marca 'CIENCIA COSMÉTICA' y que se detallan a continuación: Alisado Cereza 100% orgánico marca 'CIENCIA COSMÉTICA', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Alisado Blond Glow liss marca 'CIENCIA COSMÉTICA', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Tratamiento laminador Blond Glow liss Paso 3 marca 'CIENCIA COSMÉTICA', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Alisado Bio nanoplastía orgánica marca 'CIENCIA COSMÉTICA', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Polvo decolorante platinum lifting powder marca 'CIENCIA COSMÉTICA', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Máscara matizadora silver black marca 'CIENCIA COSMÉTICA', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Máscara matizadora ice pink para rubios marca 'CIENCIA COSMÉTICA', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Máscara matizadora black silver marca 'CIENCIA COSMÉTICA', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Shampoo shock Oro Supreme 24 K marca 'CIENCIA COSMÉTICA', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Protector térmico Blond Glow liss marca 'CIENCIA COSMÉTICA', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Shampoo Blond Glow liss marca 'CIENCIA COSMÉTICA', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Bálsamo Bio plasma con células madre marca 'CIENCIA COSMÉTICA', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Máscara capilar Bio plasma marca 'CIENCIA COSMÉTICA', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Shampoo Bio plasma con células madre marca 'CIENCIA COSMÉTICA', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Bálsamo neutro détox marca 'CIENCIA COSMÉTICA', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Shampoo alcalino Bio détox marca 'CIENCIA COSMÉTICA', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Bálsamo nivelador acid citric marca 'CIENCIA COSMÉTICA', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Shampoo nivelador acid citric marca 'CIENCIA COSMÉTICA', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Tratamiento Bio silk press regeneración marca 'CIENCIA COSMÉTICA', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Bálsamo efecto botox con colágeno marca 'CIENCIA COSMÉTICA', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Shampoo efecto botox con colágeno marca 'CIENCIA COSMÉTICA', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Tratamiento máscara efecto botox con colágeno marca 'CIENCIA COSMÉTICA', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Bio nutrición botox orgánico marca 'CIENCIA COSMÉTICA', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Bálsamo caviar luxe marca 'CIENCIA COSMÉTICA, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Shampoo caviar luxe marca 'CIENCIA COSMÉTICA', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Crema de peinar caviar luxe marca 'CIENCIA COSMÉTICA', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Tratamiento máscara capilar caviar luxe marca 'CIENCIA COSMÉTICA', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Bálsamo cereza pro active marca 'CIENCIA COSMÉTICA', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Shampoo cereza pro active marca 'CIENCIA COSMÉTICA', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Tratamiento intensivo cereza pro active marca 'CIENCIA COSMÉTICA', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Bálsamo Iron Pro oxyd marca 'CIENCIA COSMÉTICA', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Shampoo Iron Pro oxyd marca 'CIENCIA COSMÉTICA', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Tratamiento Iron Pro oxyd marca 'CIENCIA COSMÉTICA', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Protector térmico Oro Supreme 24 K marca 'CIENCIA COSMÉTICA', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Bálsamo Oro Supreme Glow 24 K marca 'CIENCIA COSMÉTICA', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Tratamiento Oro Supreme Glow 24 K marca 'CIENCIA COSMÉTICA', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Bálsamo Plex Pro marca 'CIENCIA COSMÉTICA', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Shampoo Plex Pro marca 'CIENCIA COSMÉTICA', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Tratamiento máscara capilar Ple Pro marca 'CIENCIA COSMÉTICA', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Bálsamo Pure oil curly marca 'CIENCIA COSMÉTICA', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Shampoo Pure oil curly marca 'CIENCIA COSMÉTICA', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Tratamiento capilar Pure oil curly marca 'CIENCIA COSMÉTICA', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Bálsamo Glow Shine 3D marca 'CIENCIA COSMÉTICA', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Protector térmico Glow Shine 3D marca 'CIENCIA COSMÉTICA', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Shampoo Glow Shine 3D marca 'CIENCIA COSMÉTICA', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Tratamiento Crecimiento Glow Shine 3D marca 'CIENCIA COSMÉTICA', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado".
De acuerdo con la Anmat se trata de productos que carecen de inscripción sanitaria obligatoria y que son, por lo tanto ilegítimos y potencialmente perjudiciales para la salud de quienes los utilicen.