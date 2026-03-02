La CGT fue a Tribunales y pidió impugnar la ley de reforma laboral

La CGT se movilizó este lunes a Tribunales, donde presentó un recurso pidiendo que se declare “inconstitucional” la ley de reforma laboral, que recibió sanción definitiva el viernes pasado en el Senado. Los principales dirigentes y abogados de la central obrera entregaron escritos ante el fuero Laboral y ante el Contencioso Administrativo, pese a que la norma aún no fue promulgada por el Gobierno.

“Venimos a ejercer nuestro derecho a peticionar. Confiamos en un poder republicano como la Justicia, en su objetividad y en que va a cuidar el cumplimiento de la Constitución Nacional”, afirmó Jorge Sola (Sindicato del Seguro), uno de los tres cosecretarios generales de la CGT. El dirigente se mostró acompañado por los otros integrantes del triunvirato que conduce la entidad: Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Arguello (Camioneros).

La presentación judicial, señaló Sola en la puerta de Tribunales sobre la calle Talcahuano, apunta contra la reforma laboral por avanzar sobre características “protectorias” de la legislación anterior, y por vulnerar también su “progresividad”.

A su turno, Jerónimo comentó “ya hay muchos sectores que empiezan a plantearse por qué han acompañado al Gobierno y a esta ley, que no tiene ningún impacto beneficioso para la vida de los trabajadores”. Y agregó: “Ayer esperábamos que el Presidente diera algún anuncio positivo sobre el desarrollo del país, la producción y el trabajo, y fue todo lo contrario. Esto demuestra que este es un Gobierno para pocos y de especulación financiera”.

Argüello, en tanto, sostuvo que la afirmación de anoche del presidente Javier Milei, acerca de que bajó el desempleo en el país, “es una locura total y lo estamos viendo día a día". "Se han perdido 270.000 puestos de trabajo”, puntualizó. Para el dirigente del gremio de Camioneros, la exposición de anoche del líder de la Libertad Avanza ante la Asamblea Legislativa “fue una gran mentira, un show, agredió durante todo el discurso y no dejó nada concreto”.

“No explicó cómo va a hacer para crear más puestos de trabajo”, advirtió y agregó que en el país ”ya tuvimos antes estas políticas y ya fracasaron, porque es un modelo para un 20 % de los argentinos y los demás estamos todos afuera”.

El documento de la CGT contra la reforma laboral

En un comunicado, la central obrera afirmó que su reclamo de inconstitucionalidad sobre la ley de reforma laboral se fundamenta en que se ven afectados “el artículo 14 bis” de la Constitución Nacional, así como principios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que tienen rango constitucional.

“La mal llamada de ‘modernización’ significa una afectación grave de derechos colectivos e individuales, que violan expresamente principios constitucionales”, expresó la central sindical en un documento difundido tras la presentación en Tribunales de su pedido de inconstitucionalidad.

La nueva ley, sumó el texto, vulnera “el principio de Progresividad (o No Regresión): que impide adoptar medidas injustificadas que supongan un retroceso en los derechos laborales adquiridos”. Asimismo, viola el “Principio Protectorio: que se basa en la desigualdad estructural entre empleador y trabajador, y que busca restituir la equivalencia y evitar abusos sobre la protección de la parte débil que es la del trabajador”.