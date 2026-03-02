Llaryora garantizó Boleto Educativo y PAICOR en el inicio de clases

El gobernador Martín Llaryora encabezó esta tarde en San Pedro, departamento San Alberto, el acto oficial de apertura del ciclo lectivo 2026 y presentó avances del Plan Estratégico Educativo Cordobés, que contempla más inversión en infraestructura, incorporación de tecnología, profesionalización docente y ampliación de la cobertura en educación inicial.

Acompañado por el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, el mandatario provincial ratificó el compromiso de sostener e incrementar la inversión educativa pese al contexto económico nacional y destacó la continuidad de programas como el Boleto Educativo Cordobés y el PAICOR.

En el marco de la jornada, Llaryora inauguró una nueva Escuela ProA con orientación en Desarrollo de Software y confirmó que antes de finalizar su mandato la escolaridad en salas de 3 años alcanzará el 100% de cobertura.

Infraestructura y ampliaciones

El gobernador anunció la construcción de 16 nuevos edificios escolares durante este año y la ejecución de 200 ampliaciones, con una inversión prevista de 67.000 millones de pesos. También remarcó la importancia de destinar recursos al mantenimiento y refacción de establecimientos existentes.

El Plan Estratégico Educativo profundiza la universalización de la educación inicial, el fortalecimiento de la alfabetización académica —leer, pensar y calcular— y la vinculación con el sector productivo a través de prácticas profesionalizantes.

Además, prevé la incorporación de tecnología e inteligencia artificial en las aulas, junto con programas de inclusión orientados a garantizar la permanencia estudiantil y la convivencia escolar basada en reglas claras.

Salario docente y paritaria

Durante el acto, Llaryora se refirió a la situación salarial docente y afirmó que su gestión hará “todo el esfuerzo para que sea una buena paritaria”. Reconoció el contexto económico adverso y agradeció el trabajo cotidiano de los educadores.

Por su parte, el ministro Ferreyra señaló que, pese a las dificultades económicas y sociales, la provincia mantiene la decisión de seguir invirtiendo en educación como eje central del desarrollo.

Boleto Educativo, PAICOR y notebooks

El mandatario destacó que la tasa de permanencia escolar en Córdoba alcanza el 99,7%. En ese sentido, informó que la Provincia ya distribuyó 66.000 notebooks en establecimientos educativos y anunció la compra de otras 20.000.

Respecto del PAICOR, indicó que la demanda creció un 15% en el actual contexto y aseguró la continuidad del programa alimentario. También confirmó que el Boleto Educativo Cordobés se mantiene vigente, tanto para estudiantes como para docentes, pese a la quita de subsidios nacionales al transporte. Según datos oficiales, ya hay más de 120.000 inscriptos.

El acto contó además con la presencia de la intendenta de San Pedro, Silvina Cabezas, quien destacó el trabajo conjunto con la Provincia para impulsar obras y mejorar la calidad de vida de la comunidad.