Nació la primera hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Oriana Sabatini y Paulo Dybala se convirtieron en padres por primera vez luego de la cantante diera a luz a su hija en la madrugada de este lunes 2 de marzo, en Italia.

Según confirmó el medio local Corriere Dello Sport, la niña nació en el hospital Gemelli, ubicado en la ciudad de Roma, unos días antes de su fecha prevista y con una partera argentina presente.

Cabe recordar que la misma era el 11 de marzo, justamente en el día de cumpleaños de Catherine Fulop, la madre de Oriana y flamante abuela.

La actriz venezolana y su esposo Ova Sabatini se encuentran en Roma desde hace varios días esperando el nacimiento.

Además, el diario italiano pudo confirmar que el nombre de la bebé sería Gia, uno que Sabatini contó que decidió cuando era tenía apenas 15 años y que mantuvo en secreto durante todo el embarazo.

A su vez, el periodista argentino Fede Flowers informó que la niña pesó alrededor de 3 kilos y que "Oriana está perfecta y los abuelos chochos".

"Va a nacer acá porque quiero tener parto natural, si se me da, y segundo porque quiero que esté el padre, en el fútbol no hay muchos días libres", explicó Oriana en el stream Resumido hace un tiempo.

"La quiero tener acá para que esté el padre, pero me costó mucho amigarme con esa idea, porque una se pone a planear el parto y es difícil sentirte cómodo con gente que no habla tu idioma", sumó.