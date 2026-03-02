Repartieron agua gratis en los shows de Chayanne y Montaner

La Agencia Córdoba Joven acompañó los recitales de Chayanne y Ricardo Montaner, realizados el viernes 27 de febrero y el domingo 1° de marzo en el estadio de Instituto Atlético Central Córdoba, con un operativo de hidratación gratuita destinado a miles de asistentes.

En total se instalaron 14 puestos de distribución de agua potable —12 en el sector interno y dos en el exterior— que funcionaron desde la apertura de puertas y durante todo el desarrollo de cada espectáculo, garantizando el acceso libre al agua para el público.

El operativo contó con la participación de 40 voluntarios de organizaciones sociales, encargados de entregar agua y brindar recomendaciones vinculadas al cuidado de la salud en eventos de gran convocatoria.

La iniciativa se enmarca en el convenio firmado entre el presidente de la Agencia Córdoba Joven, José Ignacio Scotto, y autoridades de Quality Producciones, acuerdo que se sostiene desde 2024 para acompañar espectáculos masivos en la ciudad.

Tras los shows, Scotto señaló: “Cuando el Estado acompaña de manera concreta en eventos de esta magnitud, no solo garantiza derechos básicos como el acceso al agua, sino que también demuestra que puede estar presente de forma eficiente, organizada y cercana a la gente. Queremos que cada joven y cada familia disfruten con tranquilidad, sabiendo que hay un equipo trabajando para cuidarlos”.