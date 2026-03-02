Santilli arranca el 15 de marzo nuevas reuniones con los gobernadores

El ministro del Interior, Diego Santilli, tiene previsto reiniciar el domingo 15 de marzo una serie de contactos con los gobernadores para que la administración de Javier Milei consolide su mayoría parlamentaria.

De acuerdo a lo que pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la idea de Santilli es seguir fortaleciendo el vínculo con los mandatarios para que el Gobierno no tenga ningún sobresalto en el Parlamento, sobre todo, en esta etapa que se abrió en el Congreso, en la cual La Libertad Avanza (LLA) busca debatir y sancionar una serie de proyectos de envergadura, entre ellos la Ley de Glaciares, que ya consiguió el visto bueno en el Senado, y la nueva Ley de Financiamiento Universitario.

¿Cuándo quedará definida la hoja de ruta del ministro a partir de la mitad del mes? ¿Con quiénes se reunirá? Quienes lo conocen precisan que esos puntos quedarán determinados una vez que se termine de ordenar la agenda de sesiones ordinarias.

El funcionario de pasado en el PRO comenzó con una gira por todo el país en 2025 para reunirse con los dirigentes del Interior y conseguir apoyos para que el oficialismo sancione el Presupuesto 2026.

Una vez que la ley de leyes consiguió aprobación, Santilli armó otro tour federal, en enero de este año, pero para conversar con los gobernadores sobre los puntos favorables de la reforma laboral que terminó con visto bueno de ambas Cámaras.

Y, con apoyo total de los legisladores que responden a los mandatarios, con casi dos tercios de los votos en el Senado.

El éxito de esta estrategia generó que el ex precandidato a gobernador bonaerense sea, una vez más, una de las caras del Gobierno para negociar con los gobernadores los sufragios del Congreso.