Trasladaron un corazón desde Mendoza para un trasplante en Córdoba

Un importante operativo sanitario y de seguridad se llevó adelante este sábado en la ciudad de Córdoba, donde la Policía provincial escoltó el traslado de un corazón destinado a un trasplante. El órgano había arribado desde la provincia de Mendoza y el procedimiento comenzó en el Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella, más conocido como Aeropuerto Taravella.

De acuerdo con la información oficial, el equipo médico responsable de la ablación y conservación del órgano fue acompañado en todo momento por efectivos policiales. La prioridad era asegurar que el trayecto hasta el centro de salud se realizara sin interrupciones ni demoras, dado el carácter urgente que implica cualquier intervención de este tipo.

El tiempo es un factor determinante en los trasplantes cardíacos y cada minuto resulta crucial para preservar la viabilidad del órgano. Una vez en tierra cordobesa, el corazón fue trasladado bajo un dispositivo especial de seguridad hasta un sanatorio ubicado en el barrio Nueva Córdoba.

Para ello, se dispuso un corredor sanitario que permitió agilizar la circulación vehicular en distintos puntos estratégicos de la ciudad. El operativo incluyó móviles policiales y personal destinado a ordenar el tránsito, con el objetivo de evitar congestiones y garantizar un arribo rápido.

Desde la fuerza destacaron que este tipo de intervenciones requieren una coordinación precisa entre distintas áreas: personal de salud, autoridades aeroportuarias y fuerzas de seguridad. La logística comienza incluso antes del aterrizaje, con la planificación del recorrido y la articulación de los tiempos necesarios para que el órgano llegue en condiciones óptimas al quirófano.

El procedimiento culminó con éxito, ya que el corazón arribó “en tiempo y forma” al centro médico donde sería trasplantado. Si bien no se brindaron detalles sobre el paciente receptor, fuentes oficiales remarcaron la importancia de este tipo de operativos conjuntos, que permiten dar respuesta inmediata ante situaciones críticas.