Valle Hermoso apuesta al bienestar de los adultos mayores con una actividad gratuita

En el marco de una propuesta pensada especialmente para el bienestar y la participación activa de las personas mayores, se llevará a cabo en Valle Hermoso la charla gratuita “La Edad Dorada”, a cargo de Fausto Salazar.

El encuentro tendrá lugar el próximo 5 de marzo, desde las 10:00 horas, en el Centro Cultural ubicado en Padre Walter Consalvi 234, Valle Hermoso.

Bajo el lema “Un encuentro para disfrutar la vida”, la actividad invita a reflexionar, compartir experiencias y disfrutar de esta etapa con energía, entusiasmo y una mirada positiva. La iniciativa busca generar un espacio cálido y participativo donde los adultos mayores puedan intercambiar vivencias y fortalecer vínculos.

La actividad es libre y gratuita, abierta a toda la comunidad interesada en formar parte de esta propuesta que promueve el bienestar y la celebración de la llamada “edad dorada”.