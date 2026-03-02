Vuelta a clases en Villa Carlos Paz: Algunos sí, otros no

Un acatamiento dispar se registró este lunes 2 de marzo en la ciudad de Villa Carlos Paz, en el marco del inicio del ciclo lectivo 2026. Según pudo conocerse, las clases se dictan con normalidad en los colegios privados, mientras que hubo una adhesión de alrededor del 90% en los establecimientos públicos.

Mientras algunos volvieron a los aulas, otros deberán esperar hasta mañana.

Desde la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) informaron a EL DIARIO que el paro docente alcanzó una importante adhesión, en rechazo a la propuesta salarial presentada por el gobierno de Córdoba, la cual fue considerada insuficiente por la totalidad de las delegaciones departamentales.

La decisión se tomó por mayoría durante la Asamblea Provincial de Delegadas y Delegados Departamentales. Las delegaciones trajeron el mandato expreso de no aceptar la oferta salarial provincial, lo que llevó a adherir y extender a nivel local la medida de fuerza nacional, que busca reclamar mejoras salariales, convocatoria a paritaria docente nacional y mayor financiamiento.

Asimismo, el reclamo es contra la eliminación de distintos instrumentos de financiamiento educativo, entre ellos la garantía legal del 6% del PBI para educación, la paritaria nacional docente, los incentivos salariales, becas estudiantiles y programas de infraestructura, conectividad y capacitación.

Mientras las aulas permanecieron vacías en los establecimientos públicos, en el caso de los colegios privados, el acatamiento fue escaso en las escuelas y colegios privados del Valle de Punilla.