Arrancó la Expo del Tour en Córdoba: horarios y actividades

Desde este viernes, Córdoba vive la previa de L’Étape Argentina by Tour de France con la apertura de la Expo Village, un espacio gratuito y abierto al público que funcionará hasta el domingo en el Centro de Convenciones Córdoba.

El predio se convierte en el punto de encuentro central del evento, donde se combinan el deporte, el turismo y propuestas recreativas para toda la familia. Allí, visitantes y participantes pueden recorrer stands, participar de actividades, disfrutar de la oferta gastronómica y acercarse al mundo del ciclismo internacional.

La Expo podrá visitarse viernes y sábado de 10:00 a 20:00, mientras que el domingo abrirá de 6:00 a 18:00, acompañando la jornada principal de la competencia.

Durante viernes y sábado también se realiza el retiro de kits y acreditaciones para quienes participarán de la carrera, en el mismo horario de funcionamiento del Village.

El espacio ofrece además charlas y clínicas con especialistas, una feria con equipamiento y accesorios, y actividades recreativas durante toda la jornada. A esto se suma la posibilidad de seguir en pantalla gigante la largada, el desarrollo y las llegadas de la competencia.

El domingo tendrá lugar la ceremonia de premiación, que marcará el cierre del evento.

En paralelo, se implementa un operativo especial de tránsito en la zona del Centro de Convenciones, con cortes y restricciones durante el sábado y el domingo. El sábado, el acceso vehicular estará parcialmente habilitado hasta las 16:00 y luego se restringirá uno de los sentidos de circulación. El domingo, en tanto, habrá corte total en el boulevard de acceso durante toda la jornada.

Desde Villa Carlos Paz, el ingreso se canaliza por autopista hasta el sector del Tropezón, con desvíos hacia colectoras y accesos peatonales en las inmediaciones del Parque Kempes. También se establecen recorridos alternativos desde el Aeropuerto y accesos diferenciados para ciclistas.

El evento convoca a miles de personas y posiciona a Córdoba como sede de una de las experiencias oficiales del Tour de France, con impacto en la actividad turística, comercial y deportiva de la ciudad.