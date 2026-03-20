Atención cordobeses: arrancó la votación del monumento al Fernet con Coca

Tras su reprogramación por razones climatológicas, el Festival Provincial del Fernet se realizará finalmente los días 2, 3, 4 y 5 de abril en la Plaza Próspero Molina de Cosquín, y ya comenzó la cuenta regresiva con la presentación oficial de la grilla completa y una propuesta participativa abierta a toda la comunidad.

Asimismo, se lanzó en redes sociales el concurso que recupera la identidad de una bebida emblemática de los cordobeses. Se realizará una votación para elegir el monumento al «Fernet con Coca», invitando a seguidores y público en general a participar seleccionando una de las cinco propuestas artísticas publicadas en el perfil oficial del festival.

El monumento más votado será el elegido para homenajear al «Negro» Becerra, reconocido por dejar como legado la mezcla que se convirtió en el «máximo reunidor social argentino»: una bebida que atraviesa generaciones, clases sociales y territorios, consolidándose como símbolo cultural cordobés.

La obra será construida por artistas de Córdoba junto a la Cámara de Escultores de la Provincia de Buenos Aires. Cada diseño representa valores distintos —la unión, el ritual, la amistad y la identidad— pero todos comparten una misma idea: el fernet con coca nos iguala a todos. El productor del evento, Roger Llugdar, explicó que «una vez elegido el monumento ganador, también se definirá en qué ciudad quedará emplazado para formar parte de la historia».

La grilla del festival

El jueves 2 de abril se realizará la presentación oficial del festival, con un recorrido por la historia del fernet, proyecciones audiovisuales, paseo gastronómico, feria de artesanos y emprendedores, Expo Fernet con participación de marcas, DJs en vivo y animación permanente. La locución estará a cargo de Agustina Villalba y Carlos «Chicharra» Aragón.

El viernes 3 de abril, con entrada libre y gratuita, tendrá lugar la presentación de la Ruta del Fernet, la elección del Monumento al Fernet y el homenaje al Negro Becerra. La jornada incluirá además paseo gastronómico, feriantes y artesanos, activaciones de marcas, sorteos, DJs en vivo y un gran brindis de apertura.

El sábado 4 de abril será una de las noches centrales del festival, con entradas a un valor de $20.000. Sobre el escenario se presentarán Los Abuelos de la Nada, Monada, La China Romero, Malparidas, 4 al Hilo, Los del Swing, El Chino Cárdenas, La Llave y El Fabri, con la conducción del locutor Cristian Bazán.

El domingo 5 de abril continuará la programación artística, también con entrada de $20.000, con las actuaciones de Negro Videla, Lisandro Márquez, El Negro Álvarez, El Clan y el Fran, Cristin Valle, Alokate, Maniacos, Matioleros, además de tributos a Leo Matioli y Una Más. La conducción de la noche estará nuevamente a cargo de Cristian Bazán.

Es importante destacar, que las entradas pueden adquirirse a través de PasesShow y en los puntos de venta físicos ubicados en Radio El Faro Cosquín (Salta 771) y en las boleterías de la Plaza Próspero Molina. Además, se encuentra disponible una promoción especial de abono para ambas noches pagas por $30.000.