Concejo de Representantes: sanciones y sesión caída en Villa Carlos Paz

Cuatro concejales fueron sancionados económicamente por haber faltado sin avisar a la sesión especial del Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz. El concejal Sebastián Guruceta habló en nombre del oficialismo y brindó detalles sobre lo ocurrido el pasado jueves 19 de marzo, cuando el cuerpo legislativo no pudo sesionar por la injustificada decisión de Daniel Ribetti, Pía Felpeto, Carlos Quaranta y Fernando Revello.

El escándalo derivó en sanciones económicas y un fuerte cruce político entre los involucrados.

En el marco del reglamento interno, se aplicó el artículo 12 y se les efectuará una reducción correspondiente al 50% de sus sueldos en concepto de multa, por el incumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades como funcionarios públicos.

Según pudo conocerse, tras haber participado del homenaje por 24 de marzo, los ediles decidieron levantarse de sus bancas cuando se iba a tratar la readecuación salarial para los trabajadores municipales y la suspensión del aumento de la planta política.

«Tuvimos una sesión especial donde debíamos tratar temas muy importantes, como la recomposición salarial de los empleados municipales, la situación de los becados y la suspensión de aumentos para la planta política»; explicó Guruceta. La sesión estaba convocada para las 19:30 horas, luego de un acto conmemorativo por los 50 años del golpe de Estado de 1976. Sin embargo, los concejales Ribetti, Felpetto, Revelo y Quaranta decidieron no participar. «Presentaron un escrito y voluntariamente se ausentaron. Fueron intimados en tres oportunidades para que se reincorporen, como marca el reglamento, pero no lo hicieron»; detalló.

Ante la falta de quórum, el cuerpo resolvió aplicar una sanción económica: «Se aplicó una multa del 50% de la remuneración, que deben abonar en 24 horas por incumplir su obligación básica, que es asistir a las sesiones».

Guruceta fue contundente al remarcar que no se trata de un hecho aislado: «Es un hecho reiterativo. En el caso de algunos concejales, ya es la tercera vez que se ausentan».

Al tomar conocimiento de la sanción, los concejales opositores justificaron su decisión con un cuestionamiento a la «legalidad de la convocatoria realizada por el intendente». Sin embargo, Guruceta respondió: «El intendente tiene facultades para convocar sesiones especiales. De hecho, el 26 de febrero hubo una convocatoria similar y participaron sin inconvenientes. El requisito de las 24 horas de antelación no aplica en este caso. Eso es cuando la convocatoria la realizan los concejales, no cuando la hace el intendente». Asimismo, el concejal aclaró que otros ediles no estuvieron presentes y sí avisaron previamente.

«Quienes justificaron su ausencia no fueron sancionados. En este caso hubo una decisión voluntaria de no asistir»; argumentó.

«Esto genera un desgaste institucional y también costos. Pero lo más importante es que se retrasa el tratamiento de cuestiones urgentes. Esperamos que asistan a la próxima sesión ordinaria y se pueda dar el debate como corresponde. La obligación principal de un concejal es asistir a las sesiones. Lo que buscamos es que estos hechos no se repitan»; cerró Guruceta.