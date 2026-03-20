Convocatoria por la discapacidad en Villa Carlos Paz

El pasado jueves 19 de marzo, familiares, personas con discapacidad y prestadores de servicios se reunieron en la Plaza del Avión de Villa Carlos Paz, para visibilizar la crítica situación que atraviesa el sector en Argentina y exigir respuestas concretas del Estado.

La convocatoria se desarrolló en un clima de acompañamiento y compromiso, donde los presentes invitaron a reflexionar sobre la discapacidad desde una perspectiva de derechos humanos. En ese sentido, remarcaron que no se trata de un problema individual, sino de una realidad social condicionada por las barreras del entorno y la falta de inclusión.

Durante la jornada, se hizo hincapié en que es el Estado quien debe garantizar una vida digna e igualitaria, tal como lo establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Los familias denunciaron una situación alarmante en todo el país, marcada por, desfinanciamiento del sistema, interrupción de tratamientos esenciales, precarización laboral de los prestadores, impacto directo en la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias.

En este contexto, destacaron la importancia de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad (Ley 27.793) como una herramienta fundamental para evitar el colapso del sistema y garantizar derechos básicos. Sin embargo, advirtieron que la normativa no está siendo implementada en su totalidad, lo que agrava aún más la situación.

“El ajuste no puede recaer sobre las personas con discapacidad”, fue una de las consignas que se repitió durante la convocatoria. Además, se realizó un llamado tanto a la sociedad como al Estado para asegurar el cumplimiento efectivo de las leyes, mediante políticas públicas sostenidas y una verdadera mirada inclusiva.

Los organizadores remarcaron que detrás de cada reclamo hay historias reales, familias que dependen de tratamientos y trabajadores que sostienen el sistema. La jornada dejó en claro la urgencia de actuar, Los derechos no pueden esperar y la dignidad de las personas con discapacidad debe ser una prioridad.