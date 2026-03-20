Córdoba: una antología que mezcla pintura y poesía llegó a la Legislatura

La Biblioteca de la Legislatura de Córdoba fue escenario esta semana de una serie de presentaciones literarias que reunieron a escritores y público en distintos espacios de intercambio cultural.

El jueves se presentó la antología “Con las alas del alma”, una obra que reúne poemas inspirados en pinturas de la artista plástica Gloria Saggiorato. El libro propone un cruce entre literatura y artes visuales, donde cada cuadro se convierte en punto de partida para distintas interpretaciones y sensibilidades.

La propia artista explicó que la iniciativa surgió a partir de un grupo de escritores que comenzó a trabajar sobre sus obras, generando un diálogo creativo que luego se plasmó en esta publicación colectiva.

La actividad contó con la participación de autoridades de la Biblioteca, representantes legislativos y allegados a los autores.

El viernes fue el turno de “Vencer la Frontera”, de la escritora Beatriz Nilda Rodríguez, un libro que aborda la historia de Villa Parque Santa Ana desde una mirada social y comunitaria.

La obra reconstruye el crecimiento de la localidad a partir de las experiencias de sus habitantes, destacando el valor del trabajo colectivo, la identidad y la participación ciudadana en la construcción de una comunidad.

Las actividades forman parte de la agenda cultural impulsada por la Biblioteca legislativa, que busca generar espacios de difusión literaria y encuentro entre autores y lectores.