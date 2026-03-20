Corte total del Camino del Cuadrado y de la ruta 38 este domingo

Este domingo 22 de marzo se registrarán cortes totales de tránsito en el Camino del Cuadrado y en la ruta nacional 38 debido al paso del L’Étape Argentina del Tour de France, la reconocida competencia de ciclismo que se realizará en la provincia de Córdoba.

La restricción se extenderá entre las 7:00 y las 13:30. En el caso del Camino del Cuadrado, permanecerá cerrado al tránsito desde las 5:00. El corte abarcará todo ese trayecto, además de la bajada de Santa Teresa y la ruta 38 desde el cruce con Santa Teresa, en Valle Hermoso, hasta el ingreso a la Autovía de Punilla.

Durante ese lapso no se podrá circular en ninguno de los dos sentidos entre Molinari y la primera rotonda de acceso a Cosquín, ni tampoco cruzar la ruta de este a oeste o viceversa.

Según lo previsto por la organización, el paso de los pelotones de ciclistas por este sector se producirá aproximadamente entre las 8:30 y las 12:30.

Desde la Municipalidad de Valle Hermoso solicitaron a los vecinos “tomar previsiones y circular con anticipación o por vías alternativas” para evitar inconvenientes durante el desarrollo de la competencia.

Además, se dispuso un corredor sanitario que permitirá el traslado de ambulancias por caminos alternativos hacia el hospital Domingo Funes en caso de emergencias.

El tramo que atravesará la región corresponde a la denominada “ruta larga” de la competencia. La largada será en el estadio Mario Alberto Kempes y el recorrido continuará por el Aeropuerto, Río Ceballos, el Camino del Cuadrado, la ruta 38, Molinari, la Autovía de Punilla, la Plaza Federal Puente De la Sota y la autopista Córdoba–Carlos Paz, para finalizar nuevamente en el estadio Mario Alberto Kempes.