anses
Cronograma de pagos: quienes cobran este viernes
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comunicó los calendarios de pagos para marzo, abarcando jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, prestaciones del SUAF y otros pagos.
Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, quiénes cobran hoy:
- Documentos terminados en 9: viernes 20 de marzo.
Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo (AUH), quiénes cobran hoy:
- Documentos terminados en 9: viernes 20 de marzo.
Asignación por Embarazo (AUE), quiénes cobran hoy:
- Documentos terminados en 8: viernes 20 de marzo.
SUAF ANSES, quiénes cobran hoy:
- Documentos terminados en 9: viernes 20 de marzo.
Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento), quiénes cobran hoy:
- Todas las terminaciones de documentos: hasta el 10 de abril.
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy
- Todas las terminaciones de documentos: hasta el 10 de abril.