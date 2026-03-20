Cronograma de pagos: quienes cobran este viernes

viernes, 20 de marzo de 2026 · 11:43

Redacción El Diario de Carlos Paz

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comunicó los calendarios de pagos para marzo, abarcando jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, prestaciones del SUAF y otros pagos.

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, quiénes cobran hoy:

Documentos terminados en 9: viernes 20 de marzo.

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo (AUH), quiénes cobran hoy:

Documentos terminados en 9: viernes 20 de marzo.

Asignación por Embarazo (AUE), quiénes cobran hoy:

Documentos terminados en 8: viernes 20 de marzo.

SUAF ANSES, quiénes cobran hoy:

Documentos terminados en 9: viernes 20 de marzo.

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento), quiénes cobran hoy:

Todas las terminaciones de documentos: hasta el 10 de abril.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy