Fantini: "Los empresarios también comenzaron a sentir el cimbronazo"

Villa Carlos Paz. "Me siento traicionado por la clase política que tanto hemos apoyado y confiado y que hoy son los que levantan la mano para votar leyes que van en contra de la clase obrera. Soy peronista y siento que tenemos una gran parte de la culpa porque le hemos entregado el poder a una persona que no está dentro de sus cabales y está perjudicando a todo el mundo", dijo el secretario General de la Federación Gremial del Personal de la Carne y sus Derivados, José Alberto Fantini.

En su paso por Villa Carlos Paz donde participó del dictado de un curso para jóvenes en formación, dijo que es un asiduo visitante a la villa serrana a la vez que subrayó la necesidad de apuntalar nuevos cuadros: "Este es el primer curso que hacemos para nuestros delegados preparándolos para las nuevas leyes laborales, para todo lo que tiene que ver con la tecnología y demás. Luego de la aprobación de las nuevas leyes laborales, de las cuales no tenemos aún mucho conocimiento ni de los trasfondos de las mismas, estamos obligados a ciertos replanteos y fundamentalmente a prepararnos, porque con estas nuevas leyes la única que pierde es la clase trabajadora", indicó Fantini.

Durante la entrevista, el líder del gremio de la carne tuvo una mirada de preocupación hacia la realidad por que atraviesa hoy el país e instó a sentar nuevas bases que logren contrarrestar lo que calificó como "un desastre". "La nueva ley de trabajo aún no se implementó en su totalidad y sin embargo miles de trabajadores de todos los sectores están quedando en la calle. El sector de la carne debe tener unos 3 mil trabajadores echados o suspendidos, por otro lado tenemos la parte avícola que la está sufriendo; nosotros somos los que representamos a los trabajadores avícolas en Tres Arroyos. Ha cerrado un frigorífico en La Pampa y ha dejado en la calle a 600 trabajadores, en el mismo Rosario hay una planta tomada por los trabajadores y el sindicato porque no vienen cobrando los sueldos hace cinco meses. La situación se va complicando", detalló.

Con una mirada muy particular sobre las importaciones, recordó que el sector textil sufre una de las peores crisis en su historia: "Vemos que tenemos un presidente que viene por todo y eso lo ves cuando el sector empresarial comenzó a sentir que para ellos tampoco vienen bien las cosas. Los empresarios apostaron a un modelo que hoy sufren".

Por último, Fantini dijo que pone sus esperanzas en una reconsideración del ala peronista hacia las medidas que se toman: "Es muy difícil digerir que se le dé la espalda a las conquistas obreras. Décadas de luchas para que de un plumazo se borre todo y de la mano de una persona que han apoyado muchos dirigentes peronistas; esto te duele, te sorprende y más aún cuando vez a muchas provincias que se van pintando de otro color que nada tiene que ver con lo que el vecino ha elegido. Todos le han levantado la mano y él (por Milei) no ha pagado con nada".