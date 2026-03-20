Fuertes lluvias en las sierras: ¿hasta cuándo seguirán las precipitaciones?

Las lluvias intensas que afectan a Carlos Paz y la región serrana tienen su punto más fuerte este viernes, con tormentas durante toda la jornada y probabilidades de precipitación de hasta el 70%, según el Servicio Meteorológico Nacional.

El alerta amarillo se mantiene vigente y se espera que las condiciones más inestables se den entre la mañana y la noche, con temperaturas que llegarán a los 26°C y alta humedad.

Para el sábado, el escenario cambia pero no de golpe. La madrugada y la mañana todavía pueden tener tormentas y lluvias aisladas, con probabilidades de entre el 10% y el 40%. Sin embargo, desde la tarde el tiempo empieza a mejorar, con cielo parcialmente nublado y luego despejado hacia la noche.

Ese día también se sentirá el ingreso de aire más fresco, con una máxima de 21°C y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h, principalmente durante la mañana.

El domingo y el resto de la semana se consolidan condiciones más estables, con temperaturas más bajas —máximas de 19°C a 20°C— y sin señales de nuevas tormentas fuertes.

En síntesis, lo más intenso se concentra este viernes, el sábado marca una transición con mejora progresiva, y desde el domingo el tiempo se estabiliza.