Legislatura: especialistas debatieron sobre enfermedades reumáticas en niños

En el marco del Día Mundial de las Enfermedades Reumáticas en Niños y Jóvenes, se realizó este jueves en la Legislatura de Córdoba una jornada abierta a la comunidad que buscó visibilizar estas patologías y avanzar en políticas de atención.

La actividad, denominada “Hoy hablemos de salud”, reunió a profesionales de distintas instituciones, junto a pacientes, familias, docentes y público en general, con el objetivo de brindar información y promover el diagnóstico temprano.

Durante el encuentro, también se reforzó el impulso a un proyecto de ley que propone crear un régimen de atención y asistencia integral para personas con lupus y otras enfermedades reumáticas. La iniciativa apunta a mejorar la respuesta del sistema de salud y la calidad de vida de quienes conviven con estas patologías.

Desde la organización destacaron la importancia de generar espacios de información y acompañamiento, ya que estas enfermedades pueden afectar articulaciones, músculos y órganos, y requieren un abordaje interdisciplinario.

En la jornada participaron estudiantes que presentaron dispositivos diseñados para mejorar la autonomía de personas con estas condiciones, reduciendo el dolor y la carga articular.

Además, se realizó una campaña de vacunación para pacientes y familiares, y se entregó una declaración de interés por parte de la Legislatura en adhesión a la fecha internacional.

Las enfermedades reumáticas pediátricas forman parte de las patologías crónicas más frecuentes en la infancia. Sin un diagnóstico y tratamiento adecuados, pueden generar complicaciones que impactan en la calidad de vida.