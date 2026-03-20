Los hermanos Sasha, Keyla, Guadalupe y Elías buscan una familia

El Registro Único de Adopciones (RUA) lanzó una convocatoria para encontrar una familia que adopte de manera conjunta a cuatro hermanos: Sasha, Keyla, Guadalupe y Elías, de 11, 10, 9 y 6 años.

El pedido fue realizado por la Unidad de la Jueza n.° 5, a cargo de Carla Olocco, y está dirigido a personas, familias o parejas de cualquier punto del país que puedan ofrecer un entorno afectivo y estable.

Los cuatro niños mantienen un vínculo muy unido y expresan su deseo de continuar creciendo juntos, por lo que la adopción no se contempla de manera separada.

Sasha, la mayor, cursa sexto grado y muestra avances en su aprendizaje. Disfruta de actividades al aire libre, bailar, jugar al fútbol y pintar.

Keyla, de diez años, está en quinto grado. Le gusta pintar, andar a caballo y en bicicleta, y se destaca por su empatía y atención hacia los demás.

Guadalupe, de nueve años, cursa cuarto grado y necesita acompañamiento en su proceso de alfabetización. Es activa, risueña y disfruta de dibujar y jugar al aire libre.

Elías, el menor, tiene seis años y asiste a segundo grado con apoyo escolar. Es un niño afectuoso, alegre y le gusta andar en bicicleta.

Según se informó, los cuatro cuentan con buen estado de salud y sus esquemas de vacunación están completos. Además, se considera importante que la familia adoptante pueda garantizar un espacio de acompañamiento psicológico para trabajar sus emociones y su historia personal.

Las personas interesadas en la convocatoria deberán inscribirse a través del sitio web del RUA, seleccionando la referencia N° 02/26 y completando el formulario correspondiente.