Murió a los 86 años el legendario actor Chuck Norris

El célebre actor estadounidense Chuck Norris, una leyenda del cine, murió el jueves a los 86 años en Hawái, donde se encontraba internado tras sufrir una urgencia en la isla de Kauai.

Hace instantes, la familia del artista dio a conocer la noticia de su fallecimiento a través del perfil oficial de Instagram de Norris. "Les informamos que estaba rodeado de su familia y descansaba en paz. Para el mundo, fue un artista marcial, actor y un símbolo de fuerza”, comienza diciendo el posteo.

“Para nosotros, fue un esposo devoto, un padre y abuelo amoroso, un hermano increíble y el corazón de nuestra familia. Vivió su vida con fe, propósito y un compromiso inquebrantable con las personas que amaba", reconoció la familia del actor.

Como dice el posteo, a través de su trabajo, Chuck Norris "inspiró a millones de personas en todo el mundo y dejó una huella imborrable en muchas vidas”. A pesar de reconocerse destrozados por la noticia, sus familiares despidieron al actor con sus mejores recuerdos: "Estamos profundamente agradecidos por la vida que vivió y por los momentos inolvidables que tuvimos la dicha de compartir con él".

Es su propio entorno el que reconoció lo que significaba el amor de sus seguidores en todo el mundo: "Para él, no eran solo fans, eran sus amigos”, publicaron.

Hasta sus últimos días, el emblema del cine de acción gozaba de una vitalidad envidiable: continuaba entrenando boxeo bajo el sol y lanzando golpes como en cada uno de sus filmes más icónicos. "Yo no envejezco. Subo de nivel. ¡Hoy cumplo 86! Nada como un poco de acción en un día soleado para sentirte joven", había escrito en su último cumpleaños junto a un video en las redes.