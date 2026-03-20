Nueva motoniveladora permitirá agilizar el arreglo de calles en Capilla del Monte

El municipio de Capilla del Monte anunció que reducirá a la mitad los tiempos de reparación y mantenimiento de calles gracias a la incorporación de una nueva motoniveladora 0 kilómetro, adquirida a través de un crédito del Banco de Córdoba.

Desde el gobierno local explicaron que la incorporación de esta maquinaria permitirá duplicar la capacidad operativa del área encargada del mantenimiento vial, lo que se traducirá en una respuesta más rápida ante los reclamos de los vecinos y en una mejora en el estado de las calles de la ciudad.

La nueva motoniveladora será destinada principalmente a tareas de nivelación, mantenimiento y reparación de calles de tierra, uno de los trabajos más demandados en distintos barrios de la localidad.

Según indicaron desde el municipio, esta inversión busca optimizar los recursos y fortalecer el equipamiento del parque automotor municipal, con el objetivo de brindar un mejor servicio a la comunidad.

Además, destacaron que contar con mayor capacidad operativa permitirá planificar trabajos de mantenimiento de manera más eficiente y avanzar con intervenciones en distintos sectores de la ciudad de forma simultánea.