Se vienen tormentas esta noche en Carlos Paz

El clima cambia en Villa Carlos Paz y se esperan tormentas para la noche de este viernes, con un nivel de alerta amarillo vigente en la región.

Según el pronóstico, durante la noche podrían registrarse tormentas de variada intensidad, con una probabilidad de precipitaciones que va del 40 al 70 por ciento. Además, se anticipa viento del sector sur con velocidades entre 13 y 22 km/h.

La jornada se mantiene con una temperatura cercana a los 23 grados, en un contexto de humedad elevada, lo que favorece la inestabilidad.

Para los próximos días, se prevé un descenso térmico progresivo, con máximas que rondarán entre los 19 y 21 grados durante el fin de semana y comienzos de la próxima semana.

Las condiciones podrían incluir ráfagas, actividad eléctrica y lluvias intensas en cortos períodos, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente durante la noche.