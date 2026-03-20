Volvieron a operar a Bastián Jerez

Bastián Jerez, el niño que sufrió hace más de dos meses un brutal accidente en La Frontera de Pinamar, se sometió a una nueva cirugía este viernes.

Desde el 12 de enero, día en el que el UTV en el que viajaba chocó con una camioneta en uno de los médanos, el menor ya debió ingresar más de 10 veces a la sala de operaciones.

Macarena Collantes, mamá de Bastián, confirmó en sus redes sociales que su hijo “ya salió del quirófano” donde que le colocaron una nueva válvula luego de que “la nueva tomografía salió un poco mejor que la anterior”: “Salió todo bien”.

En este sentido, la mujer expresó: “Sigamos pidiendo por él por favor. Dios gracias gracias”.

“Vamos hijo, sos muy fuerte. Siempre te lo digo, sé que Dios tiene un propósito con todo esto. Estamos a un paso de la cuenta regresiva”, expresó Macarena en una historia de Instagram.

Este jueves, un día antes de que Bastián se someta a una nueva cirugía, su mamá publicó un video emotivo sobre el proceso de internación del niño: “Hoy quiero compartir un pedacito de nuestra historia… Un camino que no elegimos, pero que nos enseñó lo fuerte que puede ser el amor”.