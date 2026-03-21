Así bajan las crecientes tras la tormenta en las sierras

Las primeras crecientes comenzaron a bajar por los ríos serranos durante la mañana de este sábado, luego de las intensas lluvias registradas durante la noche y la madrugada en toda la cuenca.

Las crecientes ya bajan por los ríos serranos tras la lluvia de anoche. El agua llega con fuerza desde las sierras y alimenta el San Roque. Videos muestran el avance en San Antonio, Cosquín y Los Chorrillos. uD83CuDF0A pic.twitter.com/y4kYirAejo — EL DIARIO (@diariocarlospaz) March 21, 2026

El fenómeno se hizo visible en distintos puntos de los ríos San Antonio, Cosquín y Los Chorrillos, donde el caudal aumentó rápidamente y generó corrientes fuertes, con gran arrastre de agua y sedimentos.

Las imágenes registradas muestran el momento en que el agua desciende desde las zonas altas hacia los sectores bajos, marcando el ingreso de las crecientes que alimentan el lago San Roque.

Según los registros, los picos se dieron durante la madrugada, con niveles que alcanzaron 1,20 metros en Cuesta Blanca para el río San Antonio, 2,5 metros en Cabalango para Los Chorrillos y 3 metros en La Toma, en Cosquín.

Se espera que el caudal continúe desplazándose durante las próximas horas, con impacto directo en el nivel del lago.