Calles complicadas en La Falda tras las lluvias intensas

Las intensas lluvias registradas en los últimos días dejaron secuelas en distintas calles de La Falda, especialmente en aquellas de tierra, donde se reportan dificultades para la circulación.

Desde el municipio informaron que, si bien no se registraron situaciones de gravedad, algunas arterias presentan deterioro y pueden generar demoras o inconvenientes para quienes transitan por la ciudad.

Ante este escenario, se recomendó circular con precaución y prever posibles complicaciones en distintos sectores.

En paralelo, personal de la Secretaría de Servicios Públicos y Ambiente se encuentra desplegado en varios puntos, con trabajos destinados a restablecer las condiciones habituales de las calles en el menor tiempo posible.

También se habilitó una línea telefónica para reclamos vinculados a estas situaciones.