Cardinali anunció el avance de la obra de gas en los barrios de Cosquín

El intendente de Cosquín, Raúl Cardinali, anunció importantes avances en infraestructura y servicios para la ciudad, como la ampliación de la red de gas natural y el financiamiento obtenido mediante gestiones ante el gobierno de la Provincia de Córdoba. El mandatario destacó el impacto directo que estas obras tendrán en las instituciones educativas.

En primer lugar, el mandatario señaló que hace aproximadamente 30 días se inauguró la primera obra de gas de su gestión, que incluyó unos 4.500 metros lineales de red y permite que alrededor de 280 familias accedan al servicio. «Es una obra que ya está en funcionamiento. Ahora esperamos que los vecinos realicen la conexión domiciliaria para poder aprovechar el servicio»; indicó durante una entrevista exclusiva con EL DIARIO.

Además, confirmó que en los próximos días comenzará la segunda etapa que abarcará sectores de los barrios La Remembranza, Los Carolinos y La Huelga. Esta ampliación contempla más de 6.000 metros lineales y ya cuenta con empresa adjudicada tras el proceso licitatorio. Cardinali explicó que estos trabajos responden a una demanda histórica y forman parte de un proyecto mayor que había quedado inconcluso. «Se habían proyectado 11.000 metros, pero solo se ejecutaron 5.000. Tuvimos que gestionar nuevamente los recursos ante la Provincia para completar lo que faltaba»; sostuvo.

Asimismo, adelantó que ya se planifican nuevas obras para llevar gas natural a los barrios Atra y Colinas de Medellín, incluyendo instituciones clave como el Hospital Armando Cima y distintos establecimientos educativos.

Impacto directo en la educación

Uno de los aspectos más relevantes de las obras será su impacto en el ámbito educativo. La llegada del gas natural permitirá mejorar las condiciones de calefacción en escuelas, beneficiando tanto a estudiantes como a docentes. En ese sentido, el intendente informó que ya se presentaron proyectos para dotar de gas a instituciones como Reyes Contreras, Julia Roca y el Liceo, que actualmente solo cuentan con suministro en comedores escolares.

Millonaria inversión en la escuela Julio A. Roca

Cardinali anunció que en un plazo de entre 15 y 20 días comenzará una obra integral en la escuela Julio A. Roca, una institución histórica con más de 150 años de trayectoria. El proyecto prevé la demolición de sectores con riesgo edilicio y la construcción de nuevas aulas, sanitarios, un SUM y espacios para el personal docente. «Es una obra de aproximadamente 1.000 millones de pesos, financiada por la Provincia. El pasado martes estuvimos gestionando en Córdoba para asegurar los fondos necesarios y avanzar con los plazos previstos» remarcó el intendente.

Además, destacó que se presentaron 11 empresas en el proceso licitatorio y que la adjudicación quedó en manos de una firma local, lo que también genera empleo para vecinos de la ciudad. Actualmente, el establecimiento cuenta con cerca de 1.000 alumnos en dos turnos, muchos de los cuales debieron ser reubicados debido al estado del edificio.

«No solo estamos recuperando un patrimonio histórico de la ciudad, sino también garantizando condiciones dignas para toda la comunidad educativa»; concluyó el mandatario.