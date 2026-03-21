¿Cuánto llovió en los barrios de Villa Carlos Paz?

Un fuerte temporal golpeó en las últimas horas la ciudad de Villa Carlos Paz y dejó más de 60 milímetros caídos, provocando además la caída de árboles y el anegamiento de calles. La lluvia estuvo acompañada por fuertes vientos y se dispuso un plan de contingencia para retirar sedimentos, ramas y restos de basura que dificultaban la circulación en las calles.

Durante esta madrugada, en cuestión de minutos, cambiaron las condiciones climáticas y muchas calles con pendientes naturales, se vieron inundadas mientras los desagües funcionaban a máxima capacidad.

Tras los destrozos, las cuadrillas municipales encararon la reparación de las calles de tierra, priorizando las arterias que se encuentren más dañadas. Es importante destacar, que ingresaron importantes crecientes en los ríos San Antonio y Cosquín y sobre el arroyo Los Chorrillos, luego de las precipitaciones caídas en la cuenca del lago San Roque.