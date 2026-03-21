En 24 horas cayó el 50% de la lluvia que se esperaba para todo el mes

Un relevamiento realizado por el Proyecto Matteo reveló que, en las últimas 24 horas, cayó sobre la ciudad de Villa Carlos Paz la mitad de las lluvias previstas para el mes de marzo del 2026. El dato permite conocer la dimensión del temporal que se hizo sentir en la región y que provocó anegamientos de calles, destrozos y la caída de árboles en distintos barrios.

El récord de precipitaciones se ubicó en la zona del Barrio Sarmiento, Distrito Centro, donde cayeron 89,4 milímetros, lo que provocó que el agua escurriera con fuerza hacia los sectores bajos y pusiera a trabajar al máximo al sistema de desagües pluviales.

En contraposición, el menor registro estuvo en barrio La Cuesta, donde cayeron 62,5 milímetros (una cifra igualmente alta).

El valor de lluvia acumulada que se esperaba para el mes de marzo es de 120mm y en promedio, llovieron más de 60 milímetros entre la noche del viernes y la madrugada de este sábado 21 de marzo (se superó el 50% de la lluvia mensual).

Las precipitaciones se registraron de manera concentrada, lo que generó importantes acumulaciones de agua en calles con pendiente natural. Los sistemas de desagüe trabajaron al límite para evacuar el caudal.

En este contexto, cuadrillas municipales se encuentran desplegadas retirando sedimentos, ramas y árboles que obstaculizan la circulación. A su vez, los equipos encargados de calles de tierra reprograman tareas para priorizar las zonas más afectadas.