Las postales del lago San Roque tras el paso de la tormenta

Tras las lluvias caídas durante la madrugada y las crecientes que ingresaron a los ríos Cosquín y San Antonio y el arroyo Los Chorrillos, el lago San Roque volvió a incrementar su nivel y regaló postales maravillosas en la ciudad de Carlos Paz.

El embudo mostró un tremendo arcoiris y también se mantienen abiertas al 100% las dos válvulas del paredón, lo que conformó nuevamente la tradicional «cola de novia» en la naciente del río Suquía.

Vecinos y turistas se congregaron este sábado 21 de marzo para disfrutar del espectáculo provocado por el temporal.