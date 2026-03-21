Villa Carlos Paz

Las postales del lago San Roque tras el paso de la tormenta

El espectáculo del embudo y la cola de la novia luego de las últimas crecientes.
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Sociedad
sábado, 21 de marzo de 2026 · 12:42

Tras las lluvias caídas durante la madrugada y las crecientes que ingresaron a los ríos Cosquín y San Antonio y el arroyo Los Chorrillos, el lago San Roque volvió a incrementar su nivel y regaló postales maravillosas en la ciudad de Carlos Paz.

El embudo mostró un tremendo arcoiris y también se mantienen abiertas al 100% las dos válvulas del paredón, lo que conformó nuevamente la tradicional «cola de novia» en la naciente del río Suquía.

Vecinos y turistas se congregaron este sábado 21 de marzo para disfrutar del espectáculo provocado por el temporal.

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