Más verde en Carlos Paz: plantaron árboles en la costanera

La Municipalidad de Villa Carlos Paz llevó adelante esta semana una nueva jornada de forestación en la costanera, donde se plantaron 12 árboles nativos con la participación de vecinos y personal del área de Ambiente.

Entre las especies incorporadas se encuentran molles de beber, manzanos del campo y sen del campo, elegidas por su adaptación al entorno local y su aporte al equilibrio ambiental.

Desde el municipio destacaron que este tipo de acciones permiten generar sombra, disminuir el efecto de isla de calor y avanzar en la construcción de una ciudad más verde.

Además, señalaron que el arbolado urbano favorece la biodiversidad, mejora la calidad del aire y contribuye al bienestar general de la población.

También se convocó a la comunidad a colaborar en el cuidado de los nuevos ejemplares para asegurar su crecimiento.